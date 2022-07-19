Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Жигулевска убил женщину в свой день рождения
Житель Жигулевска убил женщину в свой день рождения
В Самаре прошел III этап Кубка России по пляжному теннису
В Самаре прошел III этап Кубка России по пляжному теннису
В Самарской области общее количество электронных подписей, выданных в налоговых органах региона, составило 37030 экземпляров
Кадастровая палата по Самарской области предлагает забрать «забытые» документы
Кадастровая палата по Самарской области предлагает забрать «забытые» документы
Паспорт РФ в рейтинге безвизовых путешествий оказался на 50-м месте
Паспорт РФ в рейтинге безвизовых путешествий оказался на 50-м месте
Операторы связи попросили отказаться от введения новых штрафов
Операторы связи попросили отказаться от введения новых штрафов
В Самаре планируют запуск троллейбусов до Южного города и Новокуйбышевска
В Самаре планируют запуск троллейбусов до Южного города и Новокуйбышевска
В Самарской области изменят расписание нескольких электричек
В Самарской области изменят расписание нескольких электричек
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.56
-1.27
EUR 57.15
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию «Самара театральная»
В У МВД Тольятти отметили 50-летие со дня образования подразделения
В Тольятти прошел Кубок России по парусному спорту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Волжском районе в ДТП пострадали два водителя и пассажирка

19 июля 2022 11:35
115
В Волжском районе в ДТП пострадали два водителя и пассажирка

18 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 9 человек. 

Одно из ДТП произошло в 15:00 в Волжском районе. 41-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем «Chevrolet Spark» двигался по автодороге Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в направлении автомобильной дороги «Самара-Большая Черниговка». В пути следования на 50 км совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения в месте, где это запрещено и допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet Niva» под управлением 40-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. С места происшествия госпитализированы оба водителя и 43-летняя женщина пассажир автомобиля «Chevrolet Spark».

 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Шигонском районе в ДТП пострадали водитель и 4 молодых пассажира
18 июля 2022, 12:00
В Шигонском районе в ДТП пострадали водитель и 4 молодых пассажира
Машина перевернулась в кювет. Происшествия
315
В страшном ДТП в Самарской области погибло три человека
17 июля 2022, 13:52
В страшном ДТП в Самарской области погибло три человека
Прокуратура Сергиевского района проводит проверку в связи с аварией. Происшествия
774
В Самаре сбили насмерть подростка рядом с Загородным парком
17 июля 2022, 12:16
В Самаре сбили насмерть подростка рядом с Загородным парком
Он по словам очевидцев перебегал дорогу на красный. Происшествия
698
В центре внимания
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022  12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
78
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
328
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
18 июля 2022  12:47
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
1167
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022  10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
640
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
1073
Весь список