В Волжском районе в ДТП пострадали два водителя и пассажирка

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18 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 15:00 в Волжском районе. 41-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем «Chevrolet Spark» двигался по автодороге Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс- Волгоград в направлении автомобильной дороги «Самара-Большая Черниговка». В пути следования на 50 км совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения в месте, где это запрещено и допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet Niva» под управлением 40-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. С места происшествия госпитализированы оба водителя и 43-летняя женщина пассажир автомобиля «Chevrolet Spark».