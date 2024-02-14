В Волжском районе столкнулись легковушка и большегруз

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13 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в Волжском районе. В 20:15 час. 41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115 двигалась по 30 км. автодороги «Николаевка-Черновский-Белозерки» на пересечении с а/д «Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». В пути следования, при осуществлении поворота не предоставила преимущество транспортному средству, двигающемуся во встречном направлении и допустила столкновение с большегрузом DAF, в составе с полуприцепом Schmitz, под управлением водителя 1982 года рождения. Водитель отечественного автомобиля госпитализирована.