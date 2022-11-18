В Волжском районе сотрудниц ППС наградили за решительность и внимательность

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В ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов в торжественной обстановке наградил полицейских отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Волжскому району сержанта полиции Кристину Гусеву и младшего сержанта полиции Кристину Дудареву, решительность и внимательность которых помогли в кратчайшее время задержать подозреваемого в преступлении.

В октябре текущего года жительницы поселка Придорожный - полицейские отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Волжскому району сержант полиции Кристина Гусева и младший сержант полиции Кристина Дударева, находясь в очередном отпуске, зашли в пекарню. Продавец, зная, что девушки работают в полиции, рассказала им о случившемся накануне происшествии: один из посетителей пекарни похитил сотовый телефон, оставленный на прилавке местной жительницей.

Продавец подробно описала подозреваемого в преступлении. В тот же день, во время прогулки девушки-полицейские обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который садился в маршрутный автобус. Правильно оценив обстановку, они последовали за мужчиной в транспортное средство. В режиме реального времени сообщали маршрут передвижения участковому уполномоченному полиции с ближайшего опорного пункта и вместе с ним задержали подозреваемого на одной из остановок.

Похищенный телефон, местонахождение которого указал злоумышленник, оперуполномоченные уголовного розыска изъяли и вернули законной владелице. Уголовное дело в отношении жителя Самарской области направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обращаясь к девушкам, генерал-лейтенант полиции отметил, что подозреваемый в краже был задержан, благодаря их грамотным и решительным действиям: «С первого дня службы каждый полицейский должен быть готов правильно и быстро отреагировать на сложившуюся ситуацию, не быть равнодушным к чужой беде. Коллеги доказали, что умеют грамотно действовать при любых обстоятельствах».