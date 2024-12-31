В Волжском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю иномарки, попавшей в снежный плен

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Полицейские оперативно предприняли необходимые действия для спасения транспорта и помогли мужчине продолжить движение.

Инспекторы отдельного взвода ДПС, находясь на маршруте патрулирования трассы вблизи поселка Рощинский, заметили автомобиль марки Toyota Corolla, который увяз в снегу на объездной дороге.

Водитель иномарки пояснил сотрудникам полиции, приблизившемся к транспортному средству, что в сложных погодных условиях решил сократить путь до дома, но не рассчитав возможности своего автомобиля, не справился с рулевым управлением и съехал с колеи. Самостоятельные попытки вызволить транспортное средство успеха не принесли.

Инспекторы незамедлительно приняли меры по освобождению автомобиля из снежного плена, вытолкали транспортное средство и помогли водителю продолжить движение.

Водитель выразил благодарность инспекторам ДПС Госавтоинспекции Волжского района за оперативную помощь.

Госавтоинспекторы призывают участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными, особенно вблизи мостов и низин. Также изменения метеорологических и дорожных условий требуют от автомобилистов большей осторожности на автодорогах области.

Сотрудники Госавтоинспекции региона всегда готовы оказать помощь в сложной ситуации.