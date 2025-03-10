Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области на проезжей части сбили насмерть 45-летнего пешехода
В Самарской области на проезжей части сбили насмерть 45-летнего пешехода
Самарцев приглашают в кирху на «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ БАХУ»
Самарцев приглашают в кирху на «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ БАХУ»
Социальные пенсии в РФ с 1 апреля будут проиндексированы на 14,75%
Социальные пенсии в РФ с 1 апреля будут проиндексированы на 14,75%
Предприятия «Т Плюс» в Самарском регионе готовятся к прохождению паводка
Предприятия «Т Плюс» в Самарском регионе готовятся к прохождению паводка
Самарские транспортные полицейские присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
Самарские транспортные полицейские присоединились к акции МВД России «8 Марта – в каждый дом»
У загоревшегося в Новокуйбышевске склада рухнула крыша
У загоревшегося в Новокуйбышевске склада рухнула крыша
компании РФ благодаря ИИ сэкономят свыше 4 трлн рублей в год
Компании РФ благодаря ИИ сэкономят свыше 4 трлн рублей в год
Самарские предприятия посетила делегация Республики Башкортостан
Самарские предприятия посетила делегация Республики Башкортостан
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.14
-0.43
EUR 96.86
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«8 Марта в каждый дом!»: полицейские и общественники региона провели мероприятия, посвященные Международному женскому дню
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке Дарьи Емельяновой
Новое мероприятие пройдет в Эко-лектории Самарского зоопарка
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Волжском районе произошла стрельба около кафе

10 марта 2025 10:52
132
В Волжском районе произошла стрельба около кафе

В дежурную часть ОМВД России по Волжскому району поступило сообщение от медиков о госпитализации из кафе, расположенного в одном из поселков района, мужчины с огнестрельным ранением шеи.

Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники органов внутренних дел.

Потерпевший назвал сотрудникам полиции данные злоумышленника, который причинил ему телесные повреждения, используя травматический пистолет.  Оперуполномоченные уголовного розыска в кратчайшие сроки установили места возможного нахождения злоумышленника, задержали 42- летнего ранее не судимого местного жителя, гражданина одного из соседних государств, изъяли у него травматический пистолет и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 УК РФ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Дознавателем назначены экспертизы, в подразделения полиции направлены отдельные поручения.

Оперуполномоченные изъяли медицинские документы и одежду потерпевшего, осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев, восстановили события, ставшие поводом для совершения противоправного деяния.

По данным сотрудников полиции, конфликт между потерпевшим и подозреваемым продолжается длительное время, так как, с их слов, оба испытывали теплые чувства к одной женщине.

Как пояснил подозреваемый, вечером 23 февраля он заметил машину соперника возле одного из поселковых кафе. Решив в очередной раз поговорить с ним о возлюбленной, он, не совладав с эмоциями, во время разговора выстрелил из пистолета, найденного незадолго до происшествия, в соперника. После чего, испугавшись содеянного, не оказав помощь пострадавшему, уехал домой, где был оперативно задержан сотрудниками полиции.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего нанесен легкий вред.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По ходатайству полицейских судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Участковыми уполномоченными полиции в отношении злоумышленника за стрельбу из оружия в неотведенных для этого местах собран и направлен в Мировой суд материал, предусмотренный ч.2 ст.20.13 КоАП РФ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
10 марта 2025  11:44
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
100
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
10 марта 2025  09:27
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
596
Основной целью визита стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.
8 марта 2025  22:31
Делегация из Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли
1057
В Самарскую область 8 марта с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
8 марта 2025  13:26
В Самарскую область с официальным визитом прибыла делегация Мьянмы
937
В Самарской области увеличат тарифы на газ
8 марта 2025  13:11
В Самарской области увеличат тарифы на газ
628
Весь список