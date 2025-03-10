В Волжском районе произошла стрельба около кафе

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В дежурную часть ОМВД России по Волжскому району поступило сообщение от медиков о госпитализации из кафе, расположенного в одном из поселков района, мужчины с огнестрельным ранением шеи.

Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники органов внутренних дел.

Потерпевший назвал сотрудникам полиции данные злоумышленника, который причинил ему телесные повреждения, используя травматический пистолет. Оперуполномоченные уголовного розыска в кратчайшие сроки установили места возможного нахождения злоумышленника, задержали 42- летнего ранее не судимого местного жителя, гражданина одного из соседних государств, изъяли у него травматический пистолет и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 УК РФ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Дознавателем назначены экспертизы, в подразделения полиции направлены отдельные поручения.

Оперуполномоченные изъяли медицинские документы и одежду потерпевшего, осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев, восстановили события, ставшие поводом для совершения противоправного деяния.

По данным сотрудников полиции, конфликт между потерпевшим и подозреваемым продолжается длительное время, так как, с их слов, оба испытывали теплые чувства к одной женщине.

Как пояснил подозреваемый, вечером 23 февраля он заметил машину соперника возле одного из поселковых кафе. Решив в очередной раз поговорить с ним о возлюбленной, он, не совладав с эмоциями, во время разговора выстрелил из пистолета, найденного незадолго до происшествия, в соперника. После чего, испугавшись содеянного, не оказав помощь пострадавшему, уехал домой, где был оперативно задержан сотрудниками полиции.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего нанесен легкий вред.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По ходатайству полицейских судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Участковыми уполномоченными полиции в отношении злоумышленника за стрельбу из оружия в неотведенных для этого местах собран и направлен в Мировой суд материал, предусмотренный ч.2 ст.20.13 КоАП РФ.