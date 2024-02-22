В Волжском районе произошла разгерметизация магистрального нефтепровода

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22 февраля в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что вечером 21 февраля произошла разгерметизация магистрального нефтепровода диаметром 700 мм (с последующим выходом продукта) в районе н.п. Рамушки м.р. Волжский.

Площадь загрязнения и объем выхода нефти уточняется.

Угроза попадания нефти в ближайший водоем (река Черная речка, 0,5 км) отсутствует.

К ликвидации последствий привлечено: 51 человек, 22 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

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