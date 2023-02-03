В Уфе отец убил двух своих сыновей и покончил с собой

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Отец в Уфе убил двух своих детей, а затем покончил жизнь самоубийством, передает РИА Новости.

"Рано утром 3 февраля 41-летний уфимец у себя дома в квартире совершил убийство двоих сыновей 13 и 7 лет, после чего свел счеты с жизнью. Супруга злоумышленника вместе с 10-летней дочерью успели покинуть жилище, благодаря чему не пострадали", - сообщает в пятницу башкирское управление СК РФ.

Мотивы трагедии пока неясны.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики.

В башкирской прокуратуре сообщили, что двойное убийство произошло в пять утра по местному времени (3.00 мск): "Мужчина нанес ножом удары своим детям 13 и 7 лет. От полученных травм мальчики скончались".

Отдельно прокуратура собирается оценить работу системы профилактики – не было ли ранее сигналов о том, что дети находятся в "социально опасном положении".

Фото : СУСК по Республике Башкортостан