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В Тюмени при падении крана погибла сидящая внутри кабины известная блогерша-крановщица

27 июля 2022 18:57
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Во время проведения работ сильный ветер раскачал конструкцию, и кабина рухнула с высоты 12 м.

Во время проведения погрузочных работ бетонных конструкций в Тюмени 26 июля опрокинулся козловой кран. В результате чего погибла сидящая внутри кабины известная 32-летняя тиктокерша-крановщица Эльвира, пишут "Известия".

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, во время проведения работ сильный ветер раскачал конструкцию, и кабина рухнула с высоты 12 м.

«По данному факту следственным отделом по Ленинскому АО г. Тюмень возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении СК РФ.

Следователи и следователи-криминалисты работают на месте для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления виновных. В том числе проверяется порядок соблюдения правил безопасности во время работ.

Женщина была известна своими видеороликами о работе крановщицей. Их она выкладывала в популярную видеоплатформу Tik-Tok. У погибшей осталось двое детей.

 

Фото: Управление СК РФ по Тюменской области/"Известия"

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