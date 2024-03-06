В Туве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на ТЭЦ

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Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после пожара на Шагонарской ТЭЦ, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг.

Ранее он сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по последним его данным, госпитализированы 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии, девять - в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному, ведутся поиски троих человек. В региональном МЧС уточнили, что на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. В городе из-за аварии отменены занятия во всех образовательных учреждениях. Пятнадцать человек эвакуируют в республиканскую больницу Кызыла.

"На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются. Погибших нет. Состав смены определен", - написал Ховалыг.

Глава Тувы отметил, что пожар потушен. В данный момент идет разборка конструкций и проливка для исключения очагов нового возгорания, пишет РИА Новости.

"Затем к работе приступит аварийно-восстановительная бригада. Проверят сети, отходящие от котельной и еще раз проведут диагностику котлоагрегатов. После этого станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуем резервные источники", - уточнил он.