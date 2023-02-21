В Турции новый удар стихии и новые жертвы

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Уже 6 человек стали жертвами нового землетрясения в Турции, число пострадавших выросло до 300, сообщают местные СМИ. Два сильных толчка с разницей в 17 минут минувшим вечером ощутили жители провинции Хатай – одной из наиболее пострадавших от мощного землетрясения 6 февраля.

Новый удар на юго-востоке Турции стихия нанесла накануне вечером. Около 20 часов вечера провинцию Хатай (одну из наиболее пострадавших во время землетрясения две недели назад) снова тряхнуло так, что земля буквально ходуном ходила, пишет Смотрим.

За час произошло 12 подземных толчков. Самыми сильными были два первых магнитудой 6,4 и 5,8 – их эпицентры были недалеко от города Антакья, который серьезно пострадал 6 февраля. Некоторые устоявшие, но поврежденные тогда здания, на сей раз удара не выдержали и обрушились. Спасатели и волонтеры, которых в регионе сейчас остается много, тут же приступили к разбору завалов и поискам выживших.

По данным турецкого МВД, которые были опубликованы еще ночью, в результате новых подземных толчков погибли 3 человека и еще более 200 пострадали. Но не исключено, что эти цифры будут расти.

Мощное землетрясение вызвало настоящую панику у местного населения. В аэропорту Хатая, почувствовав тряску, люди падали на пол. В больших и маленьких городах жители в панике выбегали на улицу, стараясь подальше отойти от домов. Где-то пропало электричество, где-то оказались повреждены дороги и мосты. Угроза цунами, о которой сразу после толчков сообщили экстренные службы, не подтвердилась.

Отголоски землетрясения почувствовали и в соседних провинциях Газиантепе и Адане. За две недели, что прошли с момента мощнейшего землетрясения в современный истории Турции, в регионе фиксировали по 500 авторшоков ежедневно, но сила их была не велика. Толчки, что произошли накануне, пока самые мощные из них.

Сейсмологи сейчас наперебой дают прогнозы относительно того, где стихия может нанести следующий удар. В Турции больше всего опасаются тех прогнозов, в которых в фигурирует Стамбул. Но этой ночью город спал спокойно, в отличии от юго-востока страны.

Многие жители даже тех районов, где новое землетрясение разрушений не принесло, а лишь слегка ощущалось, предпочли не возвращаться в свои дома. Люди напуганы, поэтому решили провести ночь на улице – так безопаснее.