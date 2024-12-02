В центре Сызрани двое подростков провалились под лёд

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В субботу, 30 ноября, очевидцы сообщили об инциденте на льду с участием несовершеннолетних в Сызрани. ЧП произошло на городской набережной Все случилось около 15:00.

— Трое подростков в возрасте 12-13 лет гуляли по льду. Несмотря на крики прохожих о том, что это опасно, ребята не обращали внимания на предупреждения. К сожалению, они вышли на лёд и начали прыгать, в результате чего двое из них провалились. Один из подростков смог выбраться самостоятельно, а вот другой оказался в сложной ситуации — он ушёл в воду по грудь, — рассказывают свидетели происшествия в группе ВКонтакте «Русская Община в Сызрани».

В экстренных службах информацию пока не комментировали, пишет 63.ру. Неравнодушные горожане напомнили:

— Это не первый случай подобного происшествия в России за последнее время. Мы обращаемся ко всем родителям: пожалуйста, следите за своими детьми и объясняйте им, насколько опасно гулять по льду!