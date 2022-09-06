В центре Самары временно изменили маршруты автобусов из-за провала грунта

Как сообщает tvsamara.ru, во вторник, 6 сентября, в центре Самары на пересечении улиц Некрасовской и Самарской произошло ЧП.
На указанном участке провалился грунт.
Из-за аварии было принято решение изменить маршруты нескольких автобусных маршрутов:
Об изменении в маршрутах общественного транспорта сообщили в городском Департаменте транспорта.
Напомним, что в Самаре изменятся маршруты общественного транспорта с 10 сентября.
В этот раз причиной стало масштабное перекрытие множества улиц из-за проведения Дня города. В этом году празднования Дня города будут проходить три дня.
По скорректированным схемам будет следовать общественный транспорт – автобусы маршрутов № 61, 207, 247, 261, 24, 92, 34, 80, 226, 297.
Маршруты общественного транспорта будут изменены с 18:00 до 21:00 10 сентября и с 08:00 по 23:59 11 сентября 2022 года.
В эти дни автобусы будут объезжать площадь Куйбышева по улицам Самарской и Льва Толстого. Также транспорт будет ходить по Вилоновской и Чапаевской, пишет Обозрение.