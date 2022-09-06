В центре Самары временно изменили маршруты автобусов из-за провала грунта

30

Как сообщает tvsamara.ru, во вторник, 6 сентября, в центре Самары на пересечении улиц Некрасовской и Самарской произошло ЧП.

На указанном участке провалился грунт.

Из-за аварии было принято решение изменить маршруты нескольких автобусных маршрутов:

Автобусы № 2, 23, 41 объезжают провал по улицам Самарской, Некрасовской, Садовой, Ленинградской в направлении сквера Высоцкого,

Автобусы №3 сегодня будут следовать по улицам Самарской, Некрасовской, Галактионовской, Ленинградской в направлении улицы Речной,

Автобус №5д проедет по улицам Самарской, Некрасовской, Галактионовской, Ленинградской в оба направлении.

Об изменении в маршрутах общественного транспорта сообщили в городском Департаменте транспорта.

Напомним, что в Самаре изменятся маршруты общественного транспорта с 10 сентября.

В этот раз причиной стало масштабное перекрытие множества улиц из-за проведения Дня города. В этом году празднования Дня города будут проходить три дня.

По скорректированным схемам будет следовать общественный транспорт – автобусы маршрутов № 61, 207, 247, 261, 24, 92, 34, 80, 226, 297.

Маршруты общественного транспорта будут изменены с 18:00 до 21:00 10 сентября и с 08:00 по 23:59 11 сентября 2022 года.

В эти дни автобусы будут объезжать площадь Куйбышева по улицам Самарской и Льва Толстого. Также транспорт будет ходить по Вилоновской и Чапаевской, пишет Обозрение.