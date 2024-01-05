В центре Самары сгорел дом 1917 года постройки

Горел деревянный дом, расположенный по адресу улица Маяковского, 58. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
В 05.52 поступило сообщение о пожаре в доме 1917 года постройки.
Прибывшими подразделениями установлено, что происходит пожар в частном доме на площади 120 кв.м.
Погибших и пострадавших не допущено
Пожарно-спасательными подразделениями спасено семь человек, двое из которых ДЕТИ
В 7.25 пожар ликвидирован. Для тушения пожара привлекались 52 человека и 12 единиц техники
Причину пожара предстоит установить дознавателям