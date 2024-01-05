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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В центре Самары сгорел дом 1917 года постройки

5 января 2024 11:11
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В центре Самары сгорел дом 1917 года постройки

Горел деревянный дом, расположенный по адресу улица Маяковского, 58. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области. 

В 05.52 поступило сообщение о пожаре в доме 1917 года постройки.

Прибывшими подразделениями установлено, что происходит пожар в частном доме на площади 120 кв.м.

Погибших и пострадавших не допущено

 Пожарно-спасательными подразделениями спасено семь человек, двое из которых ДЕТИ

В 7.25 пожар ликвидирован. Для тушения пожара привлекались 52 человека и 12 единиц техники

Причину пожара предстоит установить дознавателям
 

Теги: Пожар

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