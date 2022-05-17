В центре Грозного медвежонок укусил девушку за подбородок

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Следственный комитет Чечни проводит доследственную проверку после того, как медвежонок укусил девушку в центре Грозного, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСКР по Чечне.

Ранее в сети появилось видео, на котором девушка берет на руки медвежонка, после чего он вцепляется ей в подбородок. Позже стало известно, что хозяйка животного предлагала посетителям парка платную услугу по фотосъемке.

"Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего была травмирована девушка. Следственным отделом по Ахматовскому району города Грозного проводится доследственная проверка по факту получения травмы местной жительницей в результате укуса животного", - сообщили в ведомстве РИА Новости.

Отмечается, что потерпевшей была оказана медицинская помощь, медики квалифицировали нанесенную ей травму, как "легкий вред здоровью". Также зафиксирован ряд нарушений по содержанию медвежонка: нахождение в парке без намордника и поводка, отсутствие прививки от бешенства.

"В настоящее время медведь изъят у хозяйки и временно размещен в городском зоопарке", - передает пресс-служба.

Фото: скриншот видео