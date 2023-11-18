В Центральном районе Тольятти введен карантин

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Здесь обнаружен очаг бешенства животных.

Соответствующий документ опубликован на сайте областного кабинета министров. Эпизоотический очаг – территория земельного участка.

«Определить территорию в радиусе 3 км, прилегающую к эпизоотическому очагу, в границах Центрального района города Тольятти городского округа Тольятти Самарской области неблагополучным пунктом по бешенству животных», - говорится в документе.

В эпизоотический очаг теперь нет хода посторонним. Также здесь запрещена перегруппировка восприимчивых животных, лечение больных зверей, охота. А в неблагополучном пункте нельзя проводить выставки и ярмарки собак и кошек.

Ранее тольяттинские ветеринары заявляли об обнаружении двух погибших лис в Автозаводском районе города. Трупы животных были найдены на обочине дороги, пишет ГТРК Самара.