В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист

В Центральном районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двухколёсного транспортного средства. 4 октября в 17:20 час. 41-летний водитель мотоцикла Honda, осуществляя движение в районе здания № 8А на ул. Новозаводской не выбрал безопасный боковой интервал, допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением 36-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. Водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение, ему рекомендовано амбулаторное лечение.