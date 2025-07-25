В Тольятти на улице Офицерской столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус

141

Сегодня в 20:30 тольяттинские полицейские работали на улице Офицерской в районе дома 12А, где произошло столкновение мотоцикла KAYO под управлением 14-летнего подростка с пассажирским автобусом ЛиАЗ, которым управлял водитель 1964 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

С места ДТП госпитализированы водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир, которые передвигались без средств мотозащиты.

Пассажиры автобуса не пострадали.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция ГУ МВД России по Самарской области обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность и незамедлительно сообщать в органы внутренних дел о фактах управления транспортными средствами несовершеннолетними.

Фото: ГУ МВД СО