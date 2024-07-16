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В Тольятти женщина, которая оставила детей без присмотра, признана виновной в совершении нескольких преступлений

16 июля 2024 12:10
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В Тольятти женщина, которая оставила своих малолетних детей без присмотра, признана виновной в совершении нескольких преступлений

Собранные следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице. 

Следствием и судом установлено, что осужденная, находясь в квартире по месту жительства в городе Тольятти, систематического оставляла малолетних детей в возрасте 3-х лет и 2-х месяцев без воды и пищи, содержала жилье в антисанитарных условиях, не проводила необходимых гигиенических процедур с сыновьями. В отношении старшего ребенка мать необоснованно отказывалась от оказания медицинской помощи, наносила побои, применяла физическое и психическое насилие.

В ночь с 5 на 6 июля 2023 года женщина ушла из дома с целью приобретения спиртного, оставив детей одних без воды и пищи, закрыв входную дверь на ключ. Только вечером 6 июля дети были обнаружены в квартире сотрудниками правоохранительных органов. Дети были изъяты у матери, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

В ходе предварительного расследования по инициативе следствия женщина лишена родительских прав, дети переданы в приемную семью. Их жизнь и здоровье вне опасности.

Приговором суда злоумышленница осуждена к лишению свободы сроком на 6 лет 2 месяцев, с отбыванием в колонии общего режима. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.

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