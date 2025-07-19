В Тольятти застолье закончилось поножовщиной и больничной койкой

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1983 года рождения с ножевыми ранениями, полученными в ходе бытового конфликта.

Для выяснения деталей случившегося на предполагаемое место происшествия и в лечебное учреждение были направлены полицейские.

Оперативники опросили в больнице потерпевшего, который пояснил, что распивал в гостях у соседа спиртные напитки, в какой-то момент между ними возник конфликт и хозяин квартиры нанес ему несколько ударов кухонным ножом. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность второго участника конфликта. Выяснилось, что приятели проживали в одном многоэтажном доме. Подозреваемого задержали на одной из улиц города и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее не судимый местный житель 1976 года рождения признался, что во время застолья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со знакомым и нанес ему ножевые ранения. Причину конфликта подозреваемый пояснить не смог.

Возбуждено уголовное дело.

