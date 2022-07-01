В Тольятти зарегистрировали 27 человек в одной квартирке

136

Участковые уполномоченные полиции отдела полиции №21 Управления МВД России по городу Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1968 года рождения в середине мая текущего года незаконно поставила на миграционный учет 27 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 5 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП №21 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело.