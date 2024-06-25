В Тольятти закрыли доступ на опасную "заброшку"

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Судебные приставы г. Тольятти проконтролировали, чтобы «заброшка», ставшая излюбленным местом подростков, была огорожена от проникновения на нее третьих лиц.

Дело приняло серьезный оборот, когда на территории недостроенного здания произошел несчастный случай с ребенком. Организация, несущая ответственность за данный объект, меры по воспрепятствованию доступа внутрь недостроя не приняла. Местная администрация обратилась в суд.

Исполнительный лист с требование повести консервацию объекта и обеспечить охрану здания поступил в отделение судебных приставов Центрального района. Судебный пристав объяснил руководству организации, что оттягивание исполнения решения суда может стоить кому-то жизни, ведь подростки продолжают проникать на территорию и проводить там свой досуг.

Должник согласился с доводами судебного пристава. В установленный для добровольного исполнения срок, руководство организации произвело консервацию объекта и установило сигнализацию. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.