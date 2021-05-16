В Тольятти загорелись склады

111

Дым был виден даже из отделённых уголков города.

Аномальная ли жара тому виной или человеческая неосторожность, но в воскресенье, 16 мая, в Тольятти произошёл крупный пожар на складских территориях.

Кровля склада вспыхнула на улице Северная 97. Столбы чёрного дыма были видны даже из дальних уголков города. Огонь охватил довольно большую площадь в 120 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1 бис, сообщают в МЧС. Впрочем, локализовать его удалось всего за полчаса. Погибших и пострадавших в инциденте, к счастью, нет, сообщает ГТРК Самара. В губернии установлен наивысший класс пожарной опасности.

Фото: vk.com/Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)