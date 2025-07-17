В Тольятти задержан поджигатель бани

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По версии сотрудников органов внутренних дел, сын умышлено поджог баню после конфликта с матерью. Подозреваемый задержан участковым уполномоченным полиции.

В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местной жительницы о том, что на её участке горит баня.

Сотрудники следственно-оперативной группы после ликвидации пожара осмотрели место происшествия, опросили очевидцев произошедшего и собственницу участка.

Женщина 1966 года рождения пояснила полицейским, что в день происшествия к ней приходил сын, между ними произошел конфликт, после которого он уехал, а она осталась дома. Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, потерпевшая оценила на сумму более 100 тысяч рублей.

В течение суток после произошедшего старший участковый уполномоченный полиции ОП по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти майор полиции Михаил Епанешников установил местонахождение 40-летнего сына пострадавшей. «Подозреваемого задержал на одной из улиц в Центральном районе и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - комментирует Михаил Николаевич.

В ходе опроса задержанный вину в содеянном признал и пояснил полицейским, что причиной его поступка стал конфликт с матерью. Он рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения вылил бензин в предбаннике и поджог его.

Отделом по расследованию преступления совершенных на территории Центрального района У МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.