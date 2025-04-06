В Тольятти задержан подозреваемый в краже электросамоката

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В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился индивидуальный предприниматель – владелец пункта проката. Мужчина 1983 года рождения сообщил о краже электросамоката стоимостью 50 000 рублей.

В ходе опроса заявителя полицейские выяснили, что в пункте проката работает система каршеринга, а весь инвентарь оснащен встроенной системой GPS. Накануне самокат, который стоял около одного из домов в Автозаводском районе, перестал показывать местоположение. Решив, что имущество украли, владелец обратился в полицию. Оперуполномоченные составили и распространили среди личного состава отдела полиции ориентировку с описанием похищенного имущества.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на мужчину, который вез самокат, схожий по описанию с похищенным, а при виде полицейских, бросил его и попыталась скрыться. После непродолжительной погони патрульные задержали ранее судимого за имущественные преступления 43-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что проходил мимо электросамоката и решил похитить его для личного пользования. Не имея возможности привести его в движение через приложение, просто катил домой, когда его задержали полицейские.

Отделом дознания Автозаводского района Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Самокат полицейские вернули законному владельцу.