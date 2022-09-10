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В Тольятти задержали водителя с поддельными правами

10 сентября 2022 10:42
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В Тольятти задержали водителя с поддельными правами

В восемь часов утра на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной города Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя автомобиля «Chevrolet Cruze». В ходе административной процедуры  гражданин ближнего зарубежья 1999 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования экспертами ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.
По данным полицейских, безработный молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался.  В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет.

Отделом дознания ОП №23 Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

Ежегодно Госавтоинспекция выдаёт около тысячи водительских удостоверений, а вот количество поддельных прав подсчитать невозможно. Их продажей злоумышленники активно занимаются в Интернете. Многим автолюбителям такой способ получения кажется куда более рациональным. Увы, но лжеводители редко задумываются о вполне реальных проблемах с законом в будущем.

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