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В Тольятти задержали водителя с поддельным водительским удостоверением

18 декабря 2022 13:51
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В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя с поддельным водительским удостоверением

В начале декабря на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной города Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя большегрузного автомобиля.

Житель ближнего зарубежья 1995 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.
Инспекторы изъяли удостоверение и направили на экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки. Результаты исследования показали, что документ напечатан на струйном цветном принтере.

По данным полицейских, ранее мужчина, который работает водителем по найму, к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса задержанный признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет.
Отделом дознания ОП по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Нередко водители, купившие себе фальшивое удостоверение, считают, что уголовная ответственность грозит только тем лицам, которые непосредственно их изготовили, но это заблуждение. За подделку, дальнейшую продажу, а также применение поддельных водительских прав грозит привлечение к уголовной ответственности.

Подделка водительских прав – это не просто фальсификация официального документа, но и угроза обществу и безопасности граждан.

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