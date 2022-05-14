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В Тольятти задержали водителя с поддельным паспортом жителя ближнего зарубежья

14 мая 2022 10:19
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В Тольятти задержали водителя с поддельным паспортом жителя ближнего зарубежья

Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по городу Тольятти остановили автомобиль «Kia Rio». 

В ходе проверки документов водитель предъявил сотрудникам полиции паспорт жителя ближнего зарубежья, выполненный на пластиковом бланке прямоугольной формы. Подлинность документа вызвала у сотрудников полиции сомнения. 

Инспекторы изъяли  документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки.

В ходе технико-криминалистической экспертизы выяснилось, что  документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу общегражданского паспорта одной из соседних республик, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, ранее безработный молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что паспорт заказал и приобрел через Интернет.   

Отделом дознания ОП №23 Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

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