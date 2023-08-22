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В Тольятти задержали водителя-иностранца с поддельным национальным водительским удостоверением

22 августа 2023 11:24
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В Тольятти задержали водителя-иностранца с поддельным национальным водительским удостоверением

Мужчина пояснил полицейским, что документ приобрел через Интернет за 5 тысяч рублей и успел воспользоваться им только один раз.

В середине августа  на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной города Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов большегруз «DAF».

В ходе административной процедуры водитель - гражданин одной из соседних республик 1988  года рождения   предъявил полицейским национальное водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.
По данным полицейских, задержанный  ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что национальное водительское удостоверение приобрел через Интернет за 5 тысяч рублей и воспользовался им первый раз для перегона пустого большегруза родственникам.

Отделом дознания отдела полиции по  Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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