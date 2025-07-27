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В Тольятти задержали подозреваемого в краже велосипеда

27 июля 2025 10:37
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В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже велосипеда

В отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратилась за помощью жительница одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Ленинградской. Женщина сообщила полицейским, что пропал велосипед, который она оставила пристегнутым на лестничной площадке. Заявитель оценила причиненный ей противоправными действиями злоумышленника материальный ущерб в размере порядка 14 тысяч рублей.

Оперативный дежурный направил по указанному в сообщении адресу следственно-оперативную группу. Полицейские провели осмотр места происшествия и поквартирный обход, изъяли записи с камеры видеонаблюдения домофона, распространили информацию о похищенном транспортном средстве и предполагаемом злоумышленнике среди наружных служб полиции.

При изучении изъятых видеозаписей оперуполномоченные увидели мужчину, который вошел в подъезд и через некоторое время выкатил из него велосипед заявителя. По характерным особенностям внешности полицейские опознали ранее судимого за имущественное преступление местного жителя 1984 года рождения, живущего неподалеку.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника 1984 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанный пояснил, что велосипед он похитил, перекусив кусачками трос, сдал транспортное средство в ломбард, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Центрального района Следственного управления У МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Расследование продолжается.

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