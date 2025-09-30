В Тольятти задержали подозреваемого в краже 27 пачек масла из магазина

143

В полицию Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что при инвентаризации выявлена недостача 27 пачек сливочного масла. Согласно представленным документам, причиненный организации ущерб составил более 4 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли документацию и изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы противоправные действия злоумышленника, похищающего продукты питания с витрины.

Также при осмотре места происшествия с поверхностей, которых касался посетитель магазина, сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук и направили на исследование.

Эксперты установили, что представленные следы совпадают с данными, имеющимися в базе МВД России, и принадлежат 50-летнему ранее судимому за имущественные преступления местному жителю.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины, задержали его на территории Центрального района и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. Мужчина пояснил, что похищенные продукты он продал прохожим, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.