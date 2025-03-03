В Тольятти задержали мужчину, похитившего аппараты для сварки

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Полицейские обнаружили в ломбарде залоговые документы на похищенные строительные инструменты.

В отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился представитель одного из магазинов, реализующих строительные инструменты, который сообщил, что с витрины торговой точки пропал товар. Стоимость ущерба, согласно представленной документации, составила свыше 13 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска, располагая информацией о похищенном имуществе, изучили ассортимент комиссионных магазинов и ломбардов. В одном из них они обнаружили договор комиссии, который подтверждал факт сдачи и продажи третьим лицам сварочных аппаратов, схожих по описанию с похищенными. Согласно документам реализовал имущество 32-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение различных преступлений. Оперуполномоченные установили его местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что два сварочных аппарата он сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и мероприятия по розыску похищенного имущества.

Полицейские рекомендуют владельцам магазинов использовать системы видеонаблюдения, радиочастотные противокражные устройства, турникеты с детекторами, что уменьшит шансы злоумышленников завладеть имуществом.