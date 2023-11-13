В Тольятти взыскали компенсацию морального вреда с медицинского центра

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Судебные приставы г. Тольятти взыскали с медицинского центра компенсацию морального вреда в размере 820 тысяч рублей.

Жительница «Автограда» обратилась в один из медицинских центров города за помощью. Однако качество предоставленных ей услуг оказалось не самым лучшим. В результате женщина подала на учреждение в суд, требуя компенсировать причиненный ей моральный вред. Суд встал на сторону пострадавшей и обязал медицинский центр выплатить ей компенсацию в размере 820 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти в отношении организации возбудили исполнительное производство. Сотрудник Службы проинформировал должника о последствиях неисполнения решения суда, однако это не побудила должника компенсировать моральный вред, причиненный взыскателю.

Судебный пристав-исполнитель осуществил выход по месту нахождения медицинского центра и составил акт описи и ареста, принадлежащего организации имущества. Также руководство центра было предупреждено об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В результате принятых сотрудником Службы мер должник-организация полностью погасила имеющуюся задолженность и выплатила взыскателю компенсацию морального вреда в размере 820 тысяч рублей.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.