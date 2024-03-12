В Тольятти вынесли приговор по делу о травмировании девочки в батутном центре

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Собранные Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствием и судом установлено, что 16 мая 2020 года в развлекательном центре «Ванана парк» города Тольятти 5-летняя девочка при прыжке с каната в бассейн с поролоновыми кубиками получила травму спины, повлекшую тяжкий вред здоровью. Указанное ЧП произошло из-за самовольной реконструкции аттракциона, без разрешения предприятия-изготовителя.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей в доход государства. В пользу несовершеннолетней с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.