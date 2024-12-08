В Тольятти вынесен приговор о незаконном получении пенсии

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В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что гражданин обратился с заявлением о назначении страховой пенсии по инвалидности в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области, предоставив фиктивные документы: справку отоневрологического исследования от 27.01.2021 и справку врача-сурдолога от 27.01.2021 о наличии у него «двухсторонней нейросенсорной тугоухости III степени». По результатам рассмотрения заявления ему была назначена страховая пенсия по инвалидности III группы.

Преступными действиями подсудимого пенсионному фонду был причинен ущерб в сумме более 400 тысяч рублей.

Суд, приняв во внимание, что подсудимый возместил причиненный ущерб в полном объеме, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.