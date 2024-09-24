В Тольятти ввели в оборот более 18 тонн подозрительной говядины

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В Самарской области ввели в оборот более 18 тонн мяса неизвестного происхождения. Оно может представлять опасность. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

«Ввод в оборот сомнительного мяса выявлен с помощью модуля искусственного интеллекта. ООО «ЛМ-ЭКСПОРТ» из Тольятти 20 августа оформило замороженную говядину общим весом 18,1 тонн, которая изготовлена из 1,2 кг мясных блоков из говядины мороженных и кости пищевой говяжьей мороженной», – рассказали в пресс-службе.



Указано, что сырье принадлежит ИП Ли Искра Квановна из Московской области, г. Ногинск. Однако деятельность организации имеет признаки фантомной. Как выяснилось, производство на площадке ООО «ЛМ-ЭКСПОРТ» не ведется. В связи с этим безопасность продукции неизвестного происхождения невозможно проверить.

Мясо может продаваться в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Коми, Краснодарском крае, а также в ряде областей. Небезопасную продукцию должны изъять из оборота. Информацию уже направили в территориальные управления Россельхознадзора, комиссию по незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области, правоохранительные органы, антимонопольную и налоговую службы, пишет Самара-КП.