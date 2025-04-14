В Тольятти возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств граждан при капремонте дома

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Прокуратурой района проведена проверка в части соблюдения строительной организацией законодательства в сфере исполнения контракта на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

В ходе проверки установлено, что подрядчик в рамках исполнения контракта от 2020 года получил от Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Самарской области» аванс на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Орджоникидзе, 10, в размере около 300 тыс. рублей.

Однако к выполнению работ по состоянию на 02.04.2025 не приступил.

Прокурор района направил материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения материалов следователь возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой района на контроль.