В Тольятти восстановлены права работников трех организаций

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Прокуратурой Автозаводского района г.Тольяти в рамках осуществления надзора за соблюдением трудового законодательства проведены проверки обществ с ограниченной ответственностью «Партнер», «Орман», «Тлт-Аква», в ходе которых выявлены нарушения.

Установлено, что в нарушение статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации работодателями несвоевременно осуществлялась выплата заработной платы работникам вышеуказанных предприятий.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководителей организаций внесены представления об устранении нарушений требований трудового законодательства. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.

Мерами прокурорского реагирования нарушенные права 15 работников восстановлены, им выплачена денежная компенсация за задержку заработной платы.

Также в отношении должностных и юридических лиц прокуратурой района возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Наказание по вышеуказанной статье предусмотрено для должностных лиц до 20 тысяч рублей, на юридических лиц до 50 тысяч рублей.