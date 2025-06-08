В Тольятти водитель врезался в дерево, пострадала 9-летняя пассажирка

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7 июня на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

В Тольятти полицейские проводят проверку по ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. В 10:45 52-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по Ленинскому проспекту со стороны ул. Юбилейной в направлении проспекта Степана Разина. В пути следования возле дома № 15, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на дерево, после чего госпитализирован с места ДТП. Пассажиру – 9-летней девочке - врачами рекомендовано амбулаторное лечение.