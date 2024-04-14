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В Тольятти водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

14 апреля 2024 11:57
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В Тольятти водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

В Тольятти полицейскими проводится проверка по сообщению из медицинского учреждения о доставлении 11-летнего местного жителя с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 13.04.2024 в 22:39 час. водитель, управляя автомобилем (предположительно Lada Priora, универсал, темного цвета), двигаясь по жилой зоне, обозначенной дорожными знаками 5.21 и 5.22, возле здания № 1 по бульвару Орджоникидзе допустил наезд на пешехода, который двигался по тротуару с правой стороны проезжей части в попутном направлении движения транспортного средства, после чего, не оказав помощь пострадавшему ребенку, скрылся с места происшествия.
С травмой головы очевидцами несовершеннолетний передан медикам, которые его госпитализировали.


Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.
Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-50, 102.
Госавтоинспекция предупреждает, что в соответствии с требованиями ч.2 ст.12.27 КоАП РФ оставление водителем и нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Теги: ДТП

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