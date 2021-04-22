В Тольятти водитель сбил пешехода

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21 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 19:45 в Тольятти. Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», двигался по ул. 70 лет Октября со стороны ул. Тополиной в направлении ул. Льва Яшина. В пути следования, на регулируемом пешеходном переходе при движении на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на пешехода 1983 года рождения.

Тот переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал пешеход, он был госпитализирован, сообщает облМВД.