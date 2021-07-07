В Тольятти водитель сбил девочку на велосипеде

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6 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 17:30 в Тольятти. Водитель 1980 года рождения, двигался на автомобиле «Datsun» по жилой зоне со стороны Московского проспекта в направлении ул. Революционной. В пути следования, в районе д. № 36 по Ленинскому проспекту, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2010 года рождения.

Она пересекала проезжую часть на велосипеде, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадавшей девочке было назначено амбулаторное лечение.