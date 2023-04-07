В Тольятти водитель сбил 17-летнего велосипедиста

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6 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 16:25 час. в Автозаводском районе г. Тольятти. 26-летний водитель, находясь за рулем незарегистрированной автомашины «BMW M5», двигался по Московскому проспекту в направлении ул. Свердлова. В пути следования, напротив д. 4, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на 17-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. С места происшествия велосипедист доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.