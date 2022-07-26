В Тольятти водитель иномарки сбил женщину

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25 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 15:15 в Комсомольском районе г. Тольятти. 49-летний водитель, управляя автомобилем «Datsun on-DO», двигался по ул. Никонова со в направлении ул. Железнодорожной. В пути следования, в районе дома №16А, допустил наезд на 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.