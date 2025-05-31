В Тольятти вазовская легковушка столкнулась с мотоциклом

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Еще одно ДТП 30 мая в Тольятти произошло на территории Центрального района. В 21:30 час., 47-летний водитель ВАЗ 211440, осуществляя движение по улице Крупской со стороны улицы Алтайской, в направлении 50 лет Октября, в пути следования, в районе дома № 27/1 на бульваре 50 лет Октября, при выезде с жилой зоны, допустил столкновение с мотоциклом Yamaha, под управлением 34-летнего водителя, который двигался по бульвару 50 лет Октября, в направлении улицы Ленина по главной дороге. Водитель мотоцикла госпитализирован.