В Тольятти в свободное от службы время, офицер Росгвардии предотвратил кражу

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В один из выходных дней начальник местного МОВО, подполковник полиции Алексей Минеев, находился с супругой в крупном торговом центре Тольятти.

Выходя из здания, офицер Росгвардии заметил неизвестного, находившегося около расположенной неподалеку велостоянки. Его поведение показалось росгвардейцу подозрительным. Дело в том, что на этой стоянке было только два велосипеда: детский и подростковый. И ни один из них не подходил гражданину по габаритам. Двигаясь в сторону своей машины, офицер Росгвардии продолжил незаметно наблюдать за действиями мужчины. Внезапно тот, подхватив подростковый велосипед, попытался с ним скрыться. Подполковник Минеев не растерялся и бросился в погоню, так что далеко похитителю убежать не удалось.

Вызвав на место происшествия экипаж вневедомственной охраны, офицер Росгвардии передал им задержанного – мужчину 1971 года рождения. Велосипед был возвращен законной владелице. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.