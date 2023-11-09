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В Тольятти в школе подрались ученицы

9 ноября 2023 13:23
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В Тольятти в школе подрались ученицы

Прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти по сообщениям средств массовой информации проведена проверка исполнения МБУ «Школа №18» законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Установлено, что 19.10.2023 на территории МБУ «Школа №18» между ученицами образовательной организации произошла драка.

О произошедшем конфликте сотрудникам образовательного учреждения стало известно в день происшествия, однако поскольку на момент конфликта медицинской сестры в образовательном учреждении не было, медицинский осмотр несовершеннолетних не производился, скорая медицинская помощь не вызывалась.

Органы системы профилактики также не были проинформированы о произошедшем.

В настоящее время компетентными органами проводится комплекс мероприятий с участниками конфликта и их родителями.

Таким образом, МБУ «Школа №18» допущены нарушения прав несовершеннолетних на обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нарушения требований законодательства в части незамедлительного информирования органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних.

С учетом изложенного в адрес главы администрации г.о. Тольятти внесено представление об устранении нарушений требований законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.7 КоАП РФ и ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ в отношении МБУ «Школа №18» и исполняющего обязанности директора образовательной организации.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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