В Тольятти в "резиновой" квартире прописалось почти 40 граждан

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В период с сентября по декабрь прошлого года 39-летний житель Центрального района г. Тольятти по месту своей регистрации в квартире площадью 52 кв. м., незаконно поставил на миграционный учет 34 иностранных гражданина, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый неоднократно предупреждался об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. Мужчина в ходе опроса признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП №22 УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.