В Тольятти в ДТП с пьяным водителем перевернулась машина

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Еще одно ДТП 26 сентября произошло в 00:10 в Автозаводском районе г. Тольятти. 40-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Lada Granta, двигался по ул. Борковской в направлении Южного шоссе. В пути следования, возле дома № 60 на регулируемом перекрестке с круговым движением совершил столкновение с автотранспортным средством Hyundai Solaris под управлением 31-летнего водителя, который двигался на разрешающий сигнал светофора. От удара Hyundai Solaris опрокинулся. С места ДТП пассажиры Hyundai Solaris, 1992 и 1977 г.р. доставлены в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение. В ходе оформления ДТП у водителя Lada Granta установлено состояние алкогольного опьянения.