В Тольятти в ДТП пострадали водитель и пассажир

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12 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.

В 19:00 час. на территории Автозаводского района г. Тольятти произошло столкновение двух транспортных средств. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1999 года рождения, водительский стаж которого составляет 4 года, управляя автомобилем LADA VESTA, двигался по ул. Тополиной со стороны Южного шоссе в направлении ул. 70 лет Октября и при выполнении поворота налево вне перекрестка у дома № 1 по ул. Тополиной не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с приближающимся со встречного направления автомобилем LADA GRANTA под управлением женщины 1975 года рождения, водительский стаж которой составляет 14 лет.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля LADA GRANTA и ее пассажир – девушка 1994 года рождения, которые бригадой скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую больницу, где им назначено амбулаторное лечение.