В Тольятти в ДТП пострадала 17-летняя девушка

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20 июля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 02:00 в Комсомольском районе г. Тольятти. Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем «Renault Duster», в районе дома № 8 по ул. Никонова на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не предоставил преимущество в движении транспортному средству, приближающемуся справа, и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110», под управлением водителя 2000 года рождения (стаж вождения – 1 месяц). 17-летняя девушка-пассажир автомобиля «Renault Duster» госпитализирована в медицинское учреждение.